La Justicia concedió la apelación de la Caja de Jubilaciones por los aportes previsionales

La Cámara Contencioso Administrativa de 3º Nominación resolvió conceder el recurso de apelación presentado por la Caja de Jubilaciones de Córdoba contra una medida cautelar que impedía aplicar las nuevas alícuotas de aportes personales a una beneficiaria del sistema previsional provincial.

La decisión judicial revisa el Auto Nº 278, dictado el pasado 30 de diciembre, mediante el cual se había hecho lugar a una medida de no innovar solicitada por la amparista. En ese fallo, se ordenaba a la Caja de Jubilaciones abstenerse de aplicar el artículo 2 de la Resolución Nº 496 Letra D/2025 del Ministerio de Economía y Gestión Pública sobre los haberes de la demandante, hasta tanto se resolviera de manera definitiva la acción de amparo.

Al conceder el recurso de apelación con efecto suspensivo, la Cámara determinó que la medida cautelar no podrá ejecutarse mientras el Tribunal Superior de Justicia analiza y resuelve el planteo presentado por la Caja de Jubilaciones.

De este modo, la orden judicial que impedía la aplicación de la normativa cuestionada queda momentáneamente sin efecto, a la espera de un pronunciamiento definitivo por parte del máximo tribunal provincial.