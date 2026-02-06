Llaryora firmó un acuerdo con una delegación de Nigeria en Córdoba

El gobernador Martín Llaryora recibió en el Centro Cívico a una delegación oficial del Estado de Jigawa, perteneciente a Nigeria, con quienes firmó un acuerdo de entendimiento orientado a fortalecer el intercambio de tecnología, conocimiento y experiencias productivas.

El convenio se enfoca especialmente en agroindustria, ganadería y producción de alfalfa, áreas en las que la provincia de Córdoba es tomada como referencia por su desarrollo técnico y productivo.

Del encuentro participaron además el ministro de Bioagroindustria Sergio Busso y el presidente de la Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara, junto a funcionarios y técnicos del Estado africano.

La delegación nigeriana llegó a Córdoba con una agenda que incluye recorridos por establecimientos productivos y espacios de innovación agroindustrial, con el objetivo de conocer de primera mano el modelo tecnológico y la articulación público-privada que caracterizan al esquema cordobés.

Tras la reunión, Busso calificó el encuentro como “muy positivo” y destacó que Jigawa presenta características productivas similares a Córdoba, señalando el interés de ese Estado en desarrollar cultivos forrajeros para impulsar su ganadería y lechería.

Por su parte, De Chiara remarcó la capacidad productiva, de innovación y de ciencia y tecnología de la provincia, así como el trabajo en genética y vinculación con universidades, aspectos que despertaron interés en la delegación visitante.

La visita forma parte de una estrategia de cooperación institucional y productiva, orientada a consolidar lazos de intercambio y aprendizaje mutuo entre ambas regiones.