Menor costo para litigar: reducen la Tasa de Justicia en Córdoba

El Gobierno de Córdoba resolvió reducir del 3% al 2% la alícuota de la Tasa de Justicia que se aplicará durante todo 2026, tras un pedido formal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La medida quedó establecida mediante la Resolución N.º 38 del Ministerio de Economía y Gestión Pública.

Según se informó, el requerimiento del TSJ se fundamentó en la necesidad de atenuar las cargas económicas que afrontan las personas que deben acudir a la Justicia, manteniendo criterios de razonabilidad y equidad. El objetivo central es garantizar de manera más efectiva el derecho constitucional de acceso a la justicia.

En el mismo marco, el Tribunal asumió el compromiso de reducir algunos gastos internos para acompañar la disminución de la tasa.

La resolución también fijó el criterio para calcular la Tasa de Justicia cuando se tome como referencia el Impuesto Inmobiliario. En esos casos, se deberá utilizar la base imponible correspondiente al período fiscal 2025, ajustada por la variación del Índice de Precios al Consumidor, que fue del 28,3%, según los datos oficiales del Indec para el período comprendido entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.