Realizaron una visita guiada por el Patrimonio Funerario de Valle Hermoso

Córdoba
viernes, 6 de febrero de 2026 · 00:42

Valle Hermoso. En el marco de la Semana de la Fundación, se realizó una visita guiada por el patrimonio funerario de Valle Hermoso, un recorrido para conocer y poner en valor la historia y la memoria de esa comunidad.

