San Esteban será sede del II Festival Internacional Guitarrero

San Esteban. La localidad de San Esteban se prepara para vivir una jornada cargada de música, tradición y arte con la realización del II Festival Internacional Guitarrero, un evento que reunirá a destacados referentes del instrumento y a amantes de la cultura popular en una propuesta pensada para disfrutar durante toda la jornada.

El festival se llevará a cabo el sábado 7 de febrero de 2026 y ofrecerá una variada programación que incluye una exposición de luthieres, donde artesanos especializados exhibirán sus creaciones y compartirán su conocimiento sobre el proceso de construcción de guitarras. Como uno de los momentos más atractivos del encuentro, se realizará el armado en vivo de una guitarra, que posteriormente será sorteada entre los asistentes.

La grilla artística tendrá como figura central al reconocido guitarrista Juan Falú, uno de los máximos exponentes de la música popular argentina, quien brindará un concierto en el que recorrerá un repertorio marcado por la raíz folclórica y la identidad cultural latinoamericana.

En el marco del festival, también se organizará una salida especial para quienes deseen participar del evento con traslado incluido. La propuesta contempla la salida el mismo sábado a las 15:00 horas y el regreso a la 1:00 de la madrugada, con un costo de 60.000 pesos. El paquete incluye transporte, seguro, guía local en Dolores y coordinación permanente durante toda la actividad.

El II Festival Internacional Guitarrero se consolida como un espacio que busca preservar y difundir el valor cultural de la guitarra, promoviendo el encuentro entre músicos, artesanos y público en general. Con una programación que combina tradición, aprendizaje y espectáculos de primer nivel, San Esteban se prepara para recibir a visitantes de toda la región en una celebración donde la música será protagonista.