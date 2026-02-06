SuperOfertón 2026 cerró con récord de comercios inscriptos

El SuperOfertón 2026 finalizó su período de inscripción con 507 comercios cordobeses confirmados, provenientes de 67 localidades de la provincia. La cifra marca un récord de participación y consolida al evento como una de las principales iniciativas de comercio electrónico del interior del país.

La propuesta se desarrollará del 9 al 13 de marzo y ofrecerá promociones especiales, ofertas exclusivas y opciones de financiación, con el objetivo de ampliar mercados, fortalecer canales digitales y brindar mayor visibilidad a los negocios participantes.

El programa es organizado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Producción de Córdoba, en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), buscando posicionar a Córdoba como polo estratégico de e-commerce a nivel nacional.

Del total de inscriptos, 304 corresponden a Córdoba capital (59,96%) y 203 al interior provincial (40,04%), reflejando una participación territorial equilibrada. Los rubros abarcan indumentaria, calzado, tecnología, electrodomésticos, hogar y muebles, construcción, herramientas, turismo, supermercados y delivery, deportes, farmacia y belleza, bebés y niños, servicios, entre otros.

Plataforma centralizada

El evento contará con una plataforma web unificada que funcionará como vidriera digital de los comercios adheridos. Las operaciones se concretarán en los sitios propios de cada empresa, potenciando la visibilidad y la experiencia de compra.

Capacitaciones para potenciar ventas

Durante febrero se desarrollan tres encuentros formativos para mejorar la gestión digital y maximizar resultados. La primera capacitación ya se realizó con ejes en carga de productos, logística, estrategias de venta online y posicionamiento SEO.

Próximas fechas:

19 de febrero – 13:00 hs – AERCA (San Juan 1369, Villa María)

5 de marzo – 17:00 hs – Teatro Ciudad de las Artes (Av. Pablo Ricchieri 1955, Córdoba capital)

La iniciativa apunta a profesionalizar la gestión comercial digital, mejorar la conversión online y fortalecer la competitividad del entramado comercial cordobés.