Bialet Massé vivió otra noche multitudinaria de la Peatonal de la Cerveza

Bialet Massé. La ciudad de Bialet Massé volvió a ser escenario de una verdadera fiesta popular con una nueva edición de la Peatonal de la Cerveza Artesanal, que anoche convocó a una multitud de vecinos y visitantes de distintas localidades del interior cordobés.

Tras el clima festivalero que se vivió días atrás en el marco de los Espectáculos Callejeros del Festival de Cosquín, la música volvió a tomar protagonismo en las calles céntricas de la ciudad. La noche comenzó con una temperatura fresca, pero fue ganando calor con el correr de las horas gracias al acompañamiento masivo del público y la energía que se vivió frente al escenario.

La tercera fecha de la Peatonal de la Cerveza Artesanal 2026, impulsada por el municipio de Bialet Massé, contó con un escenario central rodeado de beertrucks y foodtrucks, donde productores y emprendedores locales ofrecieron una amplia variedad de cervezas artesanales y propuestas gastronómicas, en una postal veraniega ideal para disfrutar en familia y con amigos.

La grilla musical tuvo un recorrido ascendente y diverso. La apertura estuvo a cargo de Snooze, banda de punk rock alternativo nacida en Tanti y Estancia Vieja, que desplegó toda su potencia con covers y canciones propias cargadas de energía. Luego fue el turno de Macumbia, agrupación del Valle de Punilla que fusiona la cumbia bailable con una impronta moderna y urbana, invitando al baile con percusión, vientos y ritmos contagiosos. El cierre de la noche quedó en manos de Pedro “El Cruel”, cantor punillense que hizo vibrar al público con su carisma y su particular reinterpretación de los clásicos del cuarteto cordobés.

El evento tuvo una importante convocatoria de visitantes provenientes de Córdoba capital, Marcos Juárez, Río Cuarto y localidades vecinas de Bialet Massé, consolidando a la peatonal como un atractivo regional. El intendente Eduardo Reyna estuvo presente durante la jornada, recorrió el predio y saludó a los presentes, acompañando una noche que volvió a confirmar el éxito de la propuesta.

La Peatonal de la Cerveza Artesanal se afianza así como una iniciativa cultural y turística clave para la ciudad, anticipando el clima festivo del próximo fin de semana, cuando se lleve a cabo la cuarta noche de la peatonal el viernes 13 de febrero, y los Carnavales los días 16 y 17, con nuevas propuestas artísticas y una fuerte impronta popular.