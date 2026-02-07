Córdoba: El municipio fabricó 4 millones de remedios con un ahorro del 60%

El Laboratorio Farmacéutico Municipal Arturo Umberto Illia consolidó un año de avance histórico durante el 2025 al alcanzar la producción de 3.840.800 unidades de medicamentos gratuitos. Este salto cuantitativo fue posible tras las obras de readecuación de infraestructura realizadas a fines de 2024, lo que permitió no solo aumentar el volumen de fabricación sino también diversificar el vademécum disponible para los centros de salud y hospitales municipales.

Durante el último ciclo operativo, la planta sumó la fabricación de fármacos esenciales como Enalapril, Diclofenac y Metformina, que se integraron a la línea de paracetamol y repelentes en crema que ya se venían produciendo. En detalle, la institución elaboró más de un millón de comprimidos de paracetamol y cerca de 68 mil unidades de repelente, a los que se agregaron lotes masivos de antihipertensivos y medicación específica para el tratamiento de la diabetes que fueron distribuidos en su totalidad en la red sanitaria local.

Uno de los hitos más relevantes del año fue la proyección regional del laboratorio a través del Ente Metropolitano. Por primera vez en su historia, la entidad concretó la venta de insumos a quince localidades del área metropolitana y a la ciudad de Deán Funes, abasteciendo con 250 mil comprimidos de paracetamol y 25 mil repelentes. Esta modalidad de gestión permitió a los municipios asociados obtener un ahorro de entre el 40 y el 60 por ciento en comparación con los precios del mercado tradicional de adquisición de medicamentos.

De cara al 2026, el Laboratorio Municipal ya se encuentra realizando pruebas piloto para incorporar nuevos productos a su línea de producción programada. Entre los fármacos en etapa de certificación se encuentran el ibuprofeno de 600 mg, diversos antigripales y nuevos agentes antihipertensivos, con el objetivo de continuar extendiendo la soberanía sanitaria y garantizar el acceso gratuito a la salud para los vecinos de la capital y el Gran Córdoba.