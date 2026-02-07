Histórica presentación del Plan Estratégico de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba marcó un hito en su historia institucional con la presentación del primer Plan Estratégico de Gestión. Esta iniciativa propone una transición hacia un modelo basado en la planificación por metas y resultados, priorizando la creación de valor público y la innovación en el corto, mediano y largo plazo.

El proyecto surgió a pedido del Defensor del Pueblo Adjunto, Carlos Galoppo, y contó con la coordinación de la Secretaría General, a cargo de Constanza Monayar, y la Secretaría de Comunicación, liderada por Guadalupe Pérez Carretta. Para su elaboración se realizó un diagnóstico exhaustivo junto a la Universidad Nacional de Córdoba, profesionales especializados y el aporte de todo el personal del organismo.

Con este nuevo esquema, la Defensoría busca dotar a sus procesos de mayor previsibilidad y transparencia. El plan establece ejes estratégicos, indicadores de evaluación y líneas de acción concretas, permitiendo medir de manera efectiva el impacto de las políticas internas en beneficio de los derechos de los cordobeses.