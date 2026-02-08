Más de 12 mil personas celebraron la Fiesta del Cordero Serrano en Tanti

Tanti. Una multitud superior a las 12 mil personas participó anoche de la 14ª edición de la Fiesta del Cordero Serrano en Tanti, uno de los eventos gastronómicos y culturales más convocantes del Valle de Punilla, que volvió a colmar el Anfiteatro Municipal.

La celebración contó con el reconocimiento de la Legislatura de Córdoba, que distinguió al festival por su trayectoria y aporte a la identidad cultural de la región. El homenaje fue entregado por el legislador Leonardo Limia junto al presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio.

En materia gastronómica, la organización preparó más de 600 corderos que fueron cocinados al asador y en distintas recetas tradicionales, ofreciendo una experiencia culinaria característica que se consolidó como uno de los principales atractivos del evento. Desde temprano, miles de visitantes se acercaron para disfrutar del plato típico, que comenzó a agotarse antes de la medianoche.

La grilla artística fue otro de los puntos fuertes de la jornada. Sobre el escenario se presentaron Los Cantores del Alba, Marina González y Facu y la Fuerza, a cargo del cierre bailable. Además, academias de danzas locales y conjuntos folclóricos animaron la velada desde la apertura de puertas, acompañando una noche marcada por la música y las tradiciones.

Rodio: “Córdoba es tierra de festivales”

Durante el festival, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, destacó la importancia de este tipo de eventos para la provincia. “Córdoba es tierra de festivales. Lo que se vive acá son las raíces, la cultura y las costumbres. Es una fiesta que se hace desde hace muchos años y que cada vez está mejor”, expresó. También subrayó el impacto económico y social del encuentro, al señalar que “la cultura y el turismo generan economía regional en momentos difíciles para el país”.

Paredes: “la fiesta colmó las expectativas”

Por su parte, el intendente de Tanti, Emiliano Paredes, valoró la masiva convocatoria y el trabajo comunitario que sostiene al festival. “La fiesta colmó las expectativas, como ocurre año tras año. Hay muchas familias y la gente la está pasando bien”, afirmó. Además, resaltó el rol de productores, artesanos, parrilleros y trabajadores locales: “Para esto se trabaja todo el año, y quiero felicitar a toda la gente de Tanti que se pone la camiseta por la ciudad”.

Con una fuerte impronta popular, gastronómica y cultural, la Fiesta del Cordero Serrano volvió a consolidarse como una de las celebraciones más importantes de la región, reafirmando el valor de las tradiciones y el encuentro comunitario en el corazón de Punilla.