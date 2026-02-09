Bialet Massé dio detalles sobre el Certificado Único de Salud
Bialet Massé. La Municipalidad de Bialet Massé difundió información sobre el acceso al Certificado Único de Salud (CUS), un trámite fundamental para actividades escolares, deportivas y otras gestiones que requieren la evaluación médica integral.
Según se informó, quienes deban realizar el certificado deberán presentarse con la siguiente documentación: Documento Nacional de Identidad (DNI) del paciente, ficha médica y carnet de vacunas. Desde el municipio destacaron la importancia de contar con estos requisitos para agilizar la atención y evitar demoras durante el circuito sanitario.
Los turnos para la realización del CUS se otorgarán a partir de las 7:30 horas, en las siguientes fechas programadas durante febrero: los martes 10 y 24, y los sábados 7, 14, 21 y 28.
El proceso contempla un circuito médico integral, que incluye controles en distintas especialidades. Entre ellas se encuentran enfermería, odontología, cardiología, medicina familiar y nutrición, permitiendo así una evaluación completa del estado de salud de cada paciente.
Desde la gestión municipal señalaron que esta iniciativa busca facilitar el acceso a controles médicos preventivos, promoviendo el cuidado de la salud y garantizando que niños, niñas, adolescentes y adultos cuenten con la documentación sanitaria necesaria para sus actividades.
Para obtener mayor información sobre el Certificado Único de Salud, los vecinos pueden acercarse a las dependencias municipales correspondientes o consultar los canales oficiales de la Municipalidad de Bialet Massé.