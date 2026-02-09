Cómo realizar la adhesión al programa Cordobeses en Alerta

Cordobeses en Alerta es el programa del Ministerio de Seguridad destinado a detectar y prevenir hechos delictivos en distintos barrios de la ciudad, mediante el trabajo articulado con los vecinos de la Capital.

La iniciativa funciona como un canal directo y confidencial, disponible las 24 horas, que se caracteriza por ser una herramienta simple, cercana y eficaz a través de WhatsApp.

La incorporación al programa es sencilla: a través de un mapa interactivo de los barrios de la ciudad, los vecinos pueden verificar si su zona ya forma parte de la red o si es necesario realizar la inscripción, ingresando al siguiente enlace: https://www.cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta/#mapa

Durante el proceso de adhesión, se selecciona el barrio correspondiente, se hace clic en el botón indicado y se completa un formulario. Al finalizar, cada vecino recibe el número de WhatsApp asignado a su zona.

Es importante destacar que se recomienda agendar el número proporcionado por el programa y utilizarlo únicamente dentro del barrio o ámbito laboral registrado, con el fin de garantizar un seguimiento territorial preciso y el correcto funcionamiento del sistema en cada sector.

Asimismo, los equipos de Cordobeses en Alerta recorren semanalmente los barrios adheridos para brindar capacitaciones, difundir la iniciativa e incorporar a nuevos vecinos.

El programa cuenta además con una serie de recomendaciones clave para optimizar su operatividad y la respuesta ante las alertas, entre ellas:

No compartir el número de WhatsApp, ya que cada zona cuenta con uno específico.

Enseñar a vecinos y familiares el uso adecuado del canal.

La inscripción también puede realizarse desde el lugar de trabajo, siempre que las alertas se generen dentro de ese radio.

A continuación, se detalla la agenda con días, horarios, barrios y calles donde los equipos de Cordobeses en Alerta estarán presentes próximamente con stands institucionales y acciones puerta a puerta, brindando información y asesoramiento a toda la comunidad.

Martes 10/2 -9 hs

Miguel Rodriguez De La Torre 864, Plazoleta Melvin Jones. B° Parque Vélez Sarsfield.

Enrique Policastro 4148, Plaza Cuarto Centenario. B° Cerro Chico.

Miércoles 11/2 – 9 hs

José Del Prado 4315. B° Uritorco/Palmas De Horizonte.

Paso De Uspallata 1398, Paseo San Martín. B° Bajo Galán

Miércoles 11/2 – 18 hs – Capacitación

Roma 155, Polideportivo General Paz.

Miércoles 11/2 – 20 hs – Capacitación

Estados Unidos 2962, Casona Fraternidad. B° San Vicente.

Jueves 12/2 – 9 hs

Pizarro Esquina Cabo Cuevas, Plaza De Las Madres. B° Inaudi Anexo / Quintas De Inaudi.

Jacinto Altolaguirre 2038, Plaza Manuel Belgrano. B° Yofre Norte.

Viernes 13/2 – 9 hs

Pizarro Esquina Cabo Cuevas, Plaza De Las Madres. B° Parque San Antonio / Quintas De San Antonio.

Av. Riobamba 88, Plaza Quebrada De Las Rosas. B° Quebrada De Las Rosas.

Viernes 13/2 – 19.30 hs

David Luque Esquina Potosí, Plaza Alem. B° Peña Cpc Pueyrredón.

Para conocer casos de éxitos, las capacitaciones del puerta a puerta, ubicación de los stands informativos y más información del programa, ingresar al canal de Whatsapp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAn3fK2v1IziGW9is2K

¿Cómo funciona el programa?

Ante cualquier situación sospechosa, enviar un mensaje de texto, foto, vídeo, audio o ubicación en tiempo real. Cabe resaltar que el sistema no recibe llamadas.

La alerta que emite el vecino llega directamente al Centro de Monitoreo, donde operadores capacitados la reciben y responden de inmediato.

Luego de que los operadores dan el aviso y según lo requiera el caso, se solicita un móvil, ambulancia o bomberos que se harán presentes de forma inmediata.

Todo el proceso es auditado de manera permanente para garantizar una respuesta rápida y eficaz.

Acerca del Programa

A lo largo de este primer año, Cordobeses en Alerta creció, se expandió y se convirtió en una herramienta cotidiana para miles de vecinos.

La alerta temprana de los usuarios y la intervención efectiva de las fuerzas policiales, es un trabajo conjunto que resulta en casos positivos y en una ciudad más segura.

Cada aviso es recibido por operadores, quienes activan una respuesta inmediata del móvil policial asignado al sector.

Cabe resaltar que este programa no reemplaza al 911, sino que complementa las acciones de prevención del delito de manera sectorizada en cada barrio.

Actualmente, más de 100.000 vecinos se encuentran conectados a través de Cordobeses en Alerta, en 144 barrios de la ciudad. Asimismo, se recibieron 24.234 alertas, lo que derivó en más de 1.500 intervenciones positivas.

Entre los principales fuertes del programa se destacan su confidencialidad, facilidad de uso y gratuidad. La identidad y los datos personales de quienes envían alertas se mantienen protegidos en todo momento.

Cordobeses en Alerta sigue creciendo, y cada mensaje refleja el compromiso de los vecinos por construir una provincia más segura.

El programa se basa en el modelo de Ojos en Alerta iniciado en la municipalidad de San Miguel, Buenos Aires e implementado por primera vez a nivel provincial en Córdoba.