Con una variada agenda, continúa el Festival Alienígena 2026

Capilla del Monte. Capilla del Monte sigue desarrollando una nueva edición del Festival Alienígena 2026, uno de los eventos más característicos de la localidad serrana, que combina turismo, cultura y temáticas vinculadas al fenómeno OVNI y el esoterismo. En el marco del programa “Veranizate en Capilla del Monte”, se anunciaron las actividades previstas para los días 9, 10 y 11, con propuestas para toda la familia.

El lunes 9, correspondiente al cuarto día del festival, la agenda comenzará a las 18:30 horas con la conferencia “Los secretos esotéricos del tarot. ¿La IA puede reemplazarlo?”, a cargo de Amariek, en la Sala Poeta Lugones. Más tarde, a las 19:00 horas, se desarrollará una jornada de recreación para niños en la Calle Techada, mientras que a las 20:30 horas se presentará la charla “Angelología esotérica”, dictada por Mónica Ovando, nuevamente en la Sala Poeta Lugones.

Las actividades continuarán el martes 10, con el ciclo de conferencias que se realizará en el Cine Teatro Enrique Muiño. A las 18:30 horas se proyectará el documental “La pintura del futuro”, presentado por Edgardo Marranti. Posteriormente, a las 20:30 horas, se llevará adelante la charla “Experiencias conscientes dentro del triángulo de fuerzas”, a cargo de Fedex Cavallín.

En tanto, el miércoles 11, sexto día del festival, la programación incluirá nuevamente propuestas recreativas y conferencias. A las 18:30 horas, en la Sala Poeta Lugones, Mercedes Pérez brindará la charla “El libro del conocimiento”. Luego, a las 19:00 horas, habrá recreación infantil en la Calle Techada. La jornada continuará a las 19:30 horas con la conferencia “Psicología del fenómeno OVNI”, a cargo de Martín Cerafini, en el Cine Teatro Enrique Muiño, y culminará a las 20:30 horas con la disertación “Isidris: la ciudad dorada intraterrena”, presentada por Octavio Biale, en el mismo espacio cultural.

El Festival Alienígena es una de las propuestas más convocantes del calendario turístico de Capilla del Monte, reafirmando su identidad como destino vinculado al misterio, la espiritualidad y el fenómeno OVNI, con actividades culturales, recreativas y educativas para residentes y visitantes.