Del Campillo inauguró su Juzgado de Paz con una inversión de $309 millones

El gobernador Martín Llaryora inauguró ayer por la tarde en Del Campillo, departamento General Roca, el nuevo edificio del Juzgado de Paz, una obra ejecutada con fondos provinciales que demandó una inversión de 309 millones de pesos, en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Justicia de Paz.

La nueva sede cuenta con una superficie cubierta de 63,35 metros cuadrados y dispone de ingreso principal, hall de entrada, sala de reuniones, despacho para el juez y sanitarios. La obra se concretó mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Obras Públicas y el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

Durante el acto, el mandatario destacó la función que cumplen los jueces de Paz en las comunidades del interior, al señalar que forman parte de la vida cotidiana de los pueblos y abordan conflictos que exceden muchas veces su competencia formal. En ese sentido, remarcó que Del Campillo cuenta ahora con un espacio adecuado para garantizar ese servicio judicial complementario.

Del acto inaugural participó la intendenta Carla Emiliana Villanova, junto a funcionarios provinciales y autoridades de municipios del departamento General Roca, entre ellos el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, y el secretario de Gobierno, Augusto Pastore.

En el mismo marco, Llaryora anunció nuevas inversiones para la localidad, orientadas a fortalecer la infraestructura urbana, los espacios públicos y la seguridad, dentro del programa Igualdad Territorial, destinado a reducir las desigualdades entre regiones del sur y noroeste provincial.

Entre las principales medidas confirmadas se encuentran la entrega de nuevos móviles para la Guardia Local y una inversión de 200 millones de pesos para continuar con obras de adoquinado, que permitirán mejorar la transitabilidad y generar empleo local. También se anunció el envío de 50 millones de pesos para la refacción del Centro Cultural, el financiamiento para el techado del polideportivo, y una inversión de 10 millones de pesos para la incorporación de juegos inclusivos en la plaza principal.

Además, el gobernador confirmó aportes de 5 millones de pesos para cada institución local, la entrega de una vivienda y créditos del Banco de la Gente, y un apoyo económico de 25 millones de pesos para los Bomberos Voluntarios, destinado a reforzar el equipamiento y la capacidad operativa del cuartel.