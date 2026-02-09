“Ganá con tu Club” suma a los canillitas y sorteará un viaje al Mundial de Fútbol

En el estadio Mario Alberto Kempes se realizó el lanzamiento de la cuarta edición del programa solidario “Ganá con tu Club”, una iniciativa que busca fortalecer a los clubes deportivos de toda la provincia y que este año tendrá como premio principal un viaje para dos personas al Mundial de Fútbol 2026.

El acto fue encabezado por el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, junto a los presidentes de Lotería de Córdoba, David Urreta; de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri; y de la Agencia Córdoba Joven, Juan Scotto. Del lanzamiento participaron representantes de más de 70 clubes de distintas localidades.

Esta nueva edición llevará el nombre de “Mundialista” y se consolida como la primera rifa solidaria provincial destinada a apoyar de manera directa a instituciones deportivas barriales. El programa es desarrollado por las agencias Córdoba Deportes y Córdoba Joven, bajo la supervisión de Lotería de Córdoba S.A.U., lo que garantiza transparencia, alcance y eficiencia en su implementación.

Entre las principales novedades, se suma este año el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas como nueva red solidaria de comercialización. De este modo, los canillitas podrán vender los cartones en su actividad cotidiana, ampliando los puntos de venta y facilitando que más vecinos y vecinas puedan colaborar con los clubes de sus barrios. Tanto los vendedores como las instituciones reciben un porcentaje de lo recaudado.

Durante el lanzamiento, Siciliano destacó el impacto social del programa y su rol en la contención comunitaria. “Un club abierto es un espacio donde los chicos hacen deporte y aprenden valores. El Estado, junto a estas instituciones, trabaja para que la gente esté mejor”, afirmó.

Por su parte, Calleri subrayó que la iniciativa, que comenzó en 2024, se convirtió en una herramienta concreta de apoyo para los clubes. “Es una ayuda más para instituciones que cumplen un rol social fundamental, promoviendo la vida saludable y el sentido de pertenencia”, señaló.

En tanto, Urreta remarcó que los fondos llegan de manera inmediata a los clubes y resaltó el espíritu solidario del programa. “Es una fuerza colectiva que se canaliza a través de un instrumento supervisado por Lotería de Córdoba”, indicó.

Actualmente, más de 300 clubes de 120 localidades participan del programa y reciben el 60% de lo recaudado. En el último año se entregaron 130 premios y se movilizaron más de 700 millones de pesos, destinados al sostenimiento de actividades deportivas y sociales.

Desde las instituciones beneficiarias destacaron el impacto positivo de la iniciativa. Julia Pérez, del Choque Club de Estación General Paz, aseguró que los fondos permitieron sostener la escuelita de fútbol y retomar la participación en la Liga Regional Colón. En tanto, Óscar Quincarelli, vicepresidente de General Juniors, señaló que la recaudación permitió mejorar distintas disciplinas y fortalecer el desarrollo institucional.

Con esta nueva edición, “Ganá con tu Club” refuerza la articulación entre el Estado, las organizaciones civiles y la comunidad, promoviendo el deporte como herramienta de inclusión, desarrollo social y fortalecimiento barrial.