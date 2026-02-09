Huerta Grande vivirá el Carnaval 2026 con tres jornadas de fiesta

Huerta Grande. La localidad de Huerta Grande ya palpita una de las celebraciones más esperadas del verano con la llegada del Carnaval 2026, una propuesta que invita a vecinos y turistas a disfrutar de música, color y alegría en distintos puntos de la ciudad.

Las actividades comenzarán el viernes 13, a partir de las 20:30 horas, en el Barrio Los Lirios, específicamente en la intersección de Pedro Capdevila y Santiago del Estero, donde se dará inicio a los festejos con espectáculos y propuestas pensadas para toda la familia.

La celebración continuará el sábado 14, desde las 17:00 horas, en el Balneario Municipal, un espacio que combinará el tradicional ambiente veraniego con las expresiones culturales típicas del carnaval, sumando música, comparsas y entretenimiento para todas las edades.

El cierre de esta agenda festiva será el viernes 20, nuevamente a las 20:30 horas, con la realización de los tradicionales Festejos de Carnaval sobre la Avenida San Martín, uno de los eventos centrales que promete convocar a una gran cantidad de público con espectáculos artísticos y el característico clima festivo de estas celebraciones populares.

La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Huerta Grande junto a la Huerta Grande, con el objetivo de promover espacios de encuentro comunitario y fortalecer las propuestas culturales y turísticas de la región.

De esta manera, Huerta Grande se suma al calendario carnavalero del Valle de Punilla, ofreciendo una programación que busca mantener viva una de las tradiciones más representativas del verano cordobés.