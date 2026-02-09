Inauguraron una nueva sala de capacitación para Bomberos Voluntarios en Oliva

Este lunes se inauguró una nueva sala de capacitación en el cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Oliva, en un acto encabezado por la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, junto al intendente local, Octavio Ibarra, y autoridades provinciales y municipales.

El nuevo espacio fue concebido como una infraestructura clave para la formación permanente del personal bomberil. Se trata de una sala amplia y moderna, equipada con cocina y baño, que permitirá optimizar las condiciones de capacitación y fortalecer la capacidad operativa del cuartel ante distintas situaciones de emergencia.

La obra fue posible gracias a un aporte de 40 millones de pesos del Gobierno de Córdoba, al que se sumó una inversión institucional de 33 millones de pesos realizada por la Comisión Directiva y el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Oliva, completando así el financiamiento del proyecto.

Durante el acto, Prunotto destacó la vocación de servicio de los bomberos voluntarios y el reconocimiento que reciben a nivel nacional. También remarcó el acompañamiento permanente del Gobierno provincial para sostener inversiones en infraestructura, equipamiento y capacitación en todo el territorio.

Por su parte, el intendente Ibarra valoró el trabajo conjunto entre el Estado y la institución bomberil, y subrayó el compromiso cotidiano del cuerpo activo con la comunidad local. En la misma línea, el presidente de la Comisión Directiva, Daniel Adrián Soria, señaló que la nueva sala y las unidades incorporadas son fruto del esfuerzo compartido y del respaldo provincial.

En el marco de la jornada, se realizó además el bautismo de dos nuevas unidades sumadas al parque automotor del cuartel: un vehículo tipo Trafic para el traslado de personal y una camioneta 4x4 automática, destinada a reforzar la capacidad operativa en distintos terrenos.

Del acto participaron también autoridades del ámbito legislativo, sanitario y educativo, además de integrantes del Cuerpo Activo y de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Oliva.