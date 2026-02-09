La Falda prepara una destacada grilla para el Carnaval 2026

La Falda. La ciudad de La Falda se prepara para vivir los Carnavales con grandes espectáculos y una variada programación artística.

La agenda comenzará el jueves 12 con la presentación de Abel Pintos, quien se subirá al escenario del Auditorio Municipal Carlos Gardel, ofreciendo un show que promete convocar a una multitud con su repertorio de grandes éxitos.

El cronograma continuará el viernes 13, con doble propuesta. Por un lado, el Escenario Principal recibirá a La K’onga, junto a Esteban Ríos y Los Labrelli, en una noche dedicada al cuarteto y la música popular. En paralelo, el mismo día se desarrollará el Señor Fest en el Auditorio Municipal Carlos Gardel, con presentaciones de Vidal, Quevedo y Bladys, sumando una alternativa musical para el público.

Las actividades seguirán el sábado 14, cuando el Escenario Principal será escenario del espectáculo de El Embrujo, integrado por Walter Agüero y Tato Chuñengo, quienes llevarán al público una propuesta cargada de folklore y tradición.

La programación continuará el domingo 15, con la presentación de Banda XXI, que desplegará su característico estilo cuartetero en el escenario principal, mientras que el cierre llegará el lunes 16 con la actuación de Fabiana Cantilo, quien brindará su show en el Teatro Edén, coronando una cartelera que combina distintos géneros musicales y figuras consagradas.

De esta manera, La Falda reafirma su apuesta cultural y turística, ofreciendo una nutrida grilla de espectáculos que acompañarán el movimiento turístico de la temporada estival, consolidándose como uno de los principales destinos del Valle de Punilla.