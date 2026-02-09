Regresa a La Cumbre el Festival de Fotografía Impresa

La Cumbre. Durante dos días el viernes 13 y sábado 14 de febrero, de 9.30 a 13 y de 18 a 22hs se podrá disfrutar en La Cumbre de talleres, exhibiciones, feria, proyecto editorial y charlas con foco en la fotografía.

“No te pierdas la oportunidad de conocer esta iniciativa, que surge en el Centro de Estudios Fotográficos, con sede en Córdoba, y en el marco de la cual se realizan, desde hace más de 20 años, actividades y proyectos transregionales entre autores, proyectos editoriales, bibliotecas y otros festivales en diversos territorios de Brasil, Chile, Perú, Uruguay, entre otros”, destaca la invitación de prensa.