Rubén Daniele trató de “cagador” al intendente de Villa Giardino

Villa Giardino. La crisis institucional en Villa Giardino se profundiza día a día y al escenario comienzan a subirse temas personales de alta talla, como fue el caso del líder del SUOEM Córdoba, Rubén Daniele, quien viajó el pasado viernes al norte del Valle de Punilla para intentar mediar entre los cinco empleados despedidos y el intendente Jorge Soria. ¿El resultado? Soria se mantuvo en su postura e inmediatamente Daniele lo trató de "cagador" a la vez que indicó que la localidad será “el epicentro del quilombo más grande que va a haber en la provincia”, según indicó la Estafeta Online.

Desde que Soria asumió sus funciones en diciembre de 2023, el municipio se ha visto envuelto en innumerables crisis. A los despidos reiterados de personal municipal, se le suma la ineficacia en la presentación de los servicios, la falta de planificación sobre el rumbo del estado y la falta permanente de dineros para afrontar gastos como sueldos y proveedores. En este último caso, hubo comercios que le fiaron al municipio y debieron esperar cerca de un año para cobrar sus facturas.



La endeble defensa del intendente

“Nosotros no echamos a nadie. Terminó el contrato y no renovamos. Estamos viviendo una situación económica que nos afecta. Estamos en un cuello de botella, con pocos ingresos municipales y provinciales. Cuando yo asumí era otro el escenario y no sacamos a nadie, pero hoy me es imposible pagar esos sueldos. Si la situación mejora, ellos serán los primeros en reincorporarse”, afirmó Soria a La Estafeta.

Tras el fracaso de las reuniones, los trabajadores cortaron media calzada de la Ruta 38 y realizaron una olla popular en la puerta de la Municipalidad como parte de una serie de medidas de fuerza que continuarán esta semana, entre ellas asambleas sorpresivas que sumarán una hora por día.