Tres escenarios y música en vivo: éxito de los ciclos de verano en Río Cuarto

Miles de vecinos participaron el último fin de semana de las propuestas culturales impulsadas por la Agencia Córdoba Cultura en la costanera del río Cuarto, donde se desarrollaron en simultáneo tres ciclos musicales al aire libre: “El Río Suena”, “De Música Argentina” y “Skate Park Rock”.

Con una amplia convocatoria y espectáculos gratuitos, la iniciativa volvió a consolidarse como una de las principales propuestas culturales del verano en la ciudad. Organizado por la Agencia Córdoba Cultura, con el acompañamiento de la Agencia Córdoba Joven y los Consejos Barriales, el programa ofrece cada domingo presentaciones artísticas en distintos puntos de la costanera, promoviendo el acceso a la cultura y el acompañamiento a músicos locales y regionales.

El director del Centro Cívico de Río Cuarto, Julián Oberti, destacó la importancia de sostener políticas públicas que revaloricen el río Chocancharava como espacio social y cultural. En ese sentido, recordó que las obras de los azudes, que cumplieron 20 años, marcaron un antes y un después en la geografía urbana y en el uso recreativo del río. “Hoy estos espacios forman parte de la identidad de la ciudad y son puntos de encuentro para vecinos y visitantes”, afirmó.

Oberti también resaltó el acompañamiento del Gobierno de Córdoba, encabezado por el gobernador Martín Llaryora, en la promoción de actividades culturales en todo el territorio provincial, subrayando el impacto positivo que estos eventos tienen en la vida comunitaria y en la generación de oportunidades para los artistas.

Por su parte, el delegado de la Agencia Córdoba Cultura, Osvaldo Simone, señaló que la propuesta transita su decimotercera edición y se caracteriza por ofrecer tres escenarios musicales simultáneos: cuarteto en el Anfiteatro Griego, folclore en el Parque del Centro Cívico y rock en el sector del Skate Park. “Es una iniciativa que permite a las familias disfrutar de actividades recreativas sin salir de la ciudad y, al mismo tiempo, brinda escenarios a músicos locales y regionales”, expresó.

Durante el domingo 8 de febrero, en el ciclo “El Río Suena” se presentaron Bamyani y Karu; en “Skate Park Rock” actuaron Hijo Chimango y Golden Floyd; mientras que en “De Música Argentina” se destacaron las presentaciones de Mayra Miclniezuk y Leandro Romero.

La programación continuará todos los domingos de febrero, con excepción del 15 por los festejos de Carnaval, y tendrá su cierre el 1° de marzo en el Anfiteatro Griego con “Noches de Río Cuarto”, que incluirá un homenaje a Walter Romero y la actuación de bandas invitadas.

De este modo, la iniciativa reafirma su objetivo de acercar la cultura a la comunidad y consolidar la costanera del río Cuarto como un espacio de encuentro, recreación y expresión artística.