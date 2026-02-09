Un ganador del “Nobel de Matemática” será distinguido por la UNC

La Universidad Nacional de Córdoba otorgará el título de Doctor Honoris Causa al matemático Efim Zelmanov, en reconocimiento a su destacada trayectoria académica y sus aportes fundamentales al álgebra moderna.

La distinción fue impulsada por la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) y se entregará el viernes 13 de febrero a las 11 horas, durante un acto académico que se realizará en el Salón de Grados, ubicado en Obispo Trejo 242, en la ciudad de Córdoba.

Zelmanov fue galardonado en 1994 con la Medalla Fields, uno de los máximos reconocimientos internacionales en el campo de la matemática, por sus contribuciones al álgebra y la resolución del Problema Restringido de Burnside, un hito dentro de esa disciplina.

En el marco de la ceremonia, el catedrático brindará la conferencia titulada “La matemática en el mundo moderno”, dirigida a la comunidad académica y al público interesado.

Además, el jueves 12 de febrero a las 16 horas, el investigador ofrecerá una charla abierta en el Aula Magna de la FAMAF, actividad que marcará el inicio del Coloquio de CIEM, y que permitirá un acercamiento previo a su obra y pensamiento.