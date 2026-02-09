Villa del Totoral celebra el Mes Facundiano con un concierto al aire libre

Villa del Totoral. Febrero vuelve a encender en Villa del Totoral el pulso de su historia y su identidad. Como un ritual que enlaza pasado y presente, la localidad transita la 8° edición del Mes Facundiano, un tiempo donde la cultura se convierte en puente entre la memoria colectiva y las nuevas generaciones. En ese marco, la música ocupará el corazón de la escena con el "Concierto Facundiano", una invitación abierta a dejarse abrazar por los sonidos que narran, sin palabras, la esencia de un pueblo.

Villa del Totoral no solo camina el verano: respira cultura. Las calles tranquilas, los patios antiguos y la silueta histórica del pueblo parecen acompasarse con una agenda que, año tras año, reafirma su vínculo con la memoria y la identidad local; Y es que allí nació el Postilloncito José Luis Basualdo, quien murió a los 12 años junto a Juan Facundo Quiroga y su comitiva ese trágico 16 de febrero de 1835 en Barranca Yaco.

La cita será el próximo domingo 15 de febrero, a las 19:30, cuando la Plaza San Martín —espacio de encuentros, celebraciones y recuerdos compartidos— se transforme en escenario para el programa “Suena una Banda”, dirigido por el maestro Marcelo Conca. Allí, el aire tibio del verano cordobés se mezclará con los acordes que nacen del trabajo colectivo, del ensayo persistente y del amor por la música que se transmite de generación en generación.

El concierto no es solo un espectáculo: es también una forma de honrar la identidad cultural de Villa del Totoral, un territorio donde las expresiones artísticas dialogan con la historia y el paisaje. En cada interpretación, la banda construye una narrativa sonora que invita a recorrer emociones, evocaciones y pertenencias, consolidando a la música como una de las lenguas más profundas del patrimonio intangible.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta reafirma el espíritu comunitario del Mes Facundiano, una celebración que convoca a vecinos y visitantes a reunirse alrededor del arte, la tradición y la memoria compartida. En ese gesto de encuentro, la plaza se vuelve escenario y, al mismo tiempo, testigo de una cultura que respira, se transforma y permanece.

Familiares de José de los Santos Ortíz

Horas previas al encuentro musical, la intendente Cecilia Garay y la directora de cultura Viviana Majul recibirán a familiares del Dr. José de los Santos Ortíz, primer gobernador de San Luis asesinado en Barranca Yaco.

Juan Eduardo Fleming, integrante de la familia y el máximo responsable de convocarlos para este evento, rescató la tenacidad de los municipios de Sinsacate, Villa del Totoral y Sarmiento de poner en valor y trabajar intensamente para que el acto del 16 de febrero en Barranca Yaco sea cada año mas visibilizado.

También participará el próximo domingo 15 el Presidente de la Junta de Historia de San Luis, Raúl Fourcade y el historiador Gabriel Gutierrez entre otros integrantes de la delegación puntana.