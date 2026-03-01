Passerini: “No gobernamos para una planilla, sino para cada vecino”

Daniel Passerini abrió el período de sesiones en el Concejo Deliberante con un mensaje centrado en la obra pública, el equilibrio fiscal y la ampliación de servicios esenciales. “No gobernamos para una planilla de cálculo ni para un algoritmo, gobernamos para cada vecino que espera una respuesta concreta y un horizonte de dignidad”, afirmó.

El jefe municipal confirmó que el Plan de Pavimentación de 800 cuadras tendrá una segunda etapa este año. Al finalizar 2026, sumando intervenciones con fondos municipales y provinciales, la ciudad incorporará 1.835 nuevas cuadras de pavimento durante la actual gestión. El plan vigente ya registra un 60% de avance.

En paralelo, destacó el Plan de Reparación Vial Integral que se ejecuta junto al Gobierno provincial, con una inversión superior a los 18 mil millones de pesos.

Passerini sostuvo que el orden fiscal no es una meta contable sino una herramienta para el crecimiento. Recordó que en 2019 recibieron un municipio con un déficit del 8,4% y aseguró que en 2026 se alcanzará el déficit cero en una Municipalidad que presentó rojo en 19 de los últimos 20 años. “A las planillas de cálculo les ponemos caras, obras públicas, certezas, inversiones, educación y salud”, remarcó.

En materia de infraestructura, enumeró la instalación de 18 mil luminarias LED —con otras 14 mil en proceso—, la incorporación de 30 barrios al servicio municipal de cloacas, la ejecución de 3.000 conexiones cloacales en Villa El Libertador y la extensión de la red de agua potable a 25 barrios y asentamientos.

También mencionó obras hidráulicas y viales como el desagüe en avenida Sagrada Familia, que mejora la situación de 20 mil vecinos, y la intervención en Vélez Sarsfield, que impacta en barrios como General Artigas, Cabo Farina, Ampliación Kennedy y Horizonte Sur. En los próximos días, anticipó anuncios sobre mejoras en San Juan y Ambrosio Olmos.

En salud, confirmó la construcción de dos nuevas unidades de terapia intermedia en el Hospital de Urgencias y en el Hospital Infantil, además de nuevos Centros de Salud en los barrios San Martín y San Lorenzo.

“El orden fiscal no es ajuste, es responsabilidad. Estamos cumpliendo compromisos sin detener la obra pública, sin frenar inversiones y sin abandonar la salud ni la educación”, sostuvo el intendente, en un discurso atravesado por críticas a gestiones anteriores y por el planteo de una gestión que —según definió— busca recuperar y poner de pie a la ciudad.