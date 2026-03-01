Vuelta a clases: Las obras que se hicieron en Santa María de Punilla

Ciclo lectivo 2026
De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, el gobierno municipal de Santa María de Punilla encaró una serie de obras que permitieron mejorar las instalaciones educativas de la localidad y garantizar que las clases vuelvan con más comodidad.
Las doce instituciones de la ciudad, nivel inicial, primario y secundario, cuentan ahora con aires acondicionados frío/calor. «La Municipalidad de Santa María de Punilla entregó y colocó más de 50 equipos de última tecnología en cada una de las aulas de las escuelas y colegios de la ciudad. Incluso los comedores de nuestros centros educativos cuentan con este equipamiento»; informaron desde el gobierno liderado por Silvia Rocchietti.
«Este hito de gestión les permitirá a estudiantes y docentes transitar el año en espacios climatizados, más cómodos y seguros, listos para afrontar tanto el calor como el frío, durante todo el ciclo lectivo»; agregaron.
Pero además, las tareas se completaron con otras mejoras en los colegios.
Es importante destacar, que se invirtieron fondos genuinos del municipio y el aporte del FODEMEEP.