Buscan proteger hasta 2027 los inmuebles de clubes en Córdoba

La Comisión de Deportes de la Legislatura de Córdoba dio aval a un proyecto que propone extender hasta el 31 de marzo de 2027 la suspensión de ejecuciones sobre los inmuebles de clubes y asociaciones civiles sin fines de lucro.

La iniciativa apunta a brindar mayor protección a estas instituciones que cumplen un rol central en los barrios, ofreciendo espacios para el deporte, la inclusión social y el encuentro comunitario.

De aprobarse la prórroga, los clubes contarán con más tiempo para regularizar su situación administrativa o financiera sin poner en riesgo sus sedes, muchas de las cuales fueron construidas a lo largo de años con el esfuerzo de vecinos y dirigentes.

Desde el ámbito legislativo señalaron que estas entidades cumplen una función social clave en toda la provincia, ya que no solo promueven la práctica deportiva, sino que también generan espacios de contención y participación comunitaria.

La propuesta ahora deberá avanzar en el tratamiento legislativo para definir su aprobación definitiva.