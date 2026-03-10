Charla sobre perspectiva de género para agentes municipales

En el marco del Día Internacional de la Mujer, agentes municipales de Río Ceballos participaron de una charla–taller sobre introducción a la perspectiva de género en los gobiernos locales, una actividad impulsada por la Defensoría del Pueblo.

Durante la jornada, integrantes de las áreas de Género e Inclusión Social compartieron contenidos conceptuales y propusieron reflexionar a partir de situaciones y prácticas concretas que se presentan en la gestión pública.

La capacitación estuvo orientada a brindar herramientas básicas para abordar desigualdades de género en el ámbito institucional, especialmente en el trabajo cotidiano que desarrollan los gobiernos locales.

Desde la Defensoría del Pueblo señalaron que este tipo de encuentros continuarán desarrollándose tanto en la ciudad de Córdoba como en distintas localidades del interior provincial, con el objetivo de promover espacios de formación y sensibilización.