Continúan los festejos por la Semana de la Mujer en Huerta Grande

Huerta Grande. En el marco de la Semana de la Mujer, se realizará una matinée especial en el Centro de Jubilados Raúl Matera, organizada por el Área de Cultura de la Municipalidad de Huerta Grande.

La jornada contará con la participación de profesores de música y de gimnasia y de la Escuela de Danzas Folklóricas Inti Raimy, en un encuentro pensado para compartir, disfrutar y celebrar juntos.

La invitación es para el jueves 12 de marzo a las 18:00 hs

"Traer mate o algo para compartir", destacaron de la organización.