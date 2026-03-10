Córdoba fortalece su innovación pública con experiencia de Chile

El Gobierno de la Provincia de Córdoba recibió al Laboratorio de Gobierno de Chile, organismo referente en innovación pública a nivel regional, con el fin de fortalecer las capacidades internas del Estado y consolidar una visión de gestión orientada a resultados, eficiencia y cercanía.

Durante dos jornadas intensivas de trabajo, autoridades provinciales y equipos técnicos de diversos ministerios intercambiaron experiencias y metodologías de experimentación aplicadas a casos reales de la administración pública cordobesa. Esta vinculación estratégica permite a Córdoba nutrirse de modelos institucionales exitosos para acelerar su propio proceso de transformación.

Innovación con impacto real

Las jornadas permitieron a las reparticiones participantes incorporar herramientas clave como el diseño de servicios, prototipado y mejora continua. El enfoque principal fue la comprensión de la innovación no como un concepto abstracto, sino como una herramienta política y estratégica para resolver los desafíos cotidianos del ciudadano.

Al respecto, el secretario de Innovación e Infraestructura de la Gestión, Rodrigo Pérez Limpias, destacó la importancia de la apertura institucional:

“La innovación pública se potencia cuando abrimos la gestión al aprendizaje y al intercambio con referentes internacionales. Estos espacios de cooperación nos permiten incorporar metodologías probadas y acelerar soluciones concretas que mejoran directamente la calidad de vida de los cordobeses”.

Una visión centrada en las personas

El consultor del Laboratorio de Gobierno de Chile, Carlos Carrillo, subrayó la madurez del ecosistema cordobés y la importancia de «poner a las personas en el centro, dando espacio a los agentes públicos para innovar y articulando con el sector privado, la academia y la sociedad civil».

Por su parte, Fabiana Barbeira, representante del Ministerio de Educación, valoró la instancia técnica: “Estos talleres nos aportan herramientas para pensar soluciones a desafíos públicos complejos y nos permiten reconocer el valor de los equipos que trabajan para resolver el día a día de nuestros ciudadanos”.

Córdoba: un modelo de gestión en transformación

Esta iniciativa se inscribe en una política sostenida de modernización administrativa que la Provincia viene liderando en los últimos años. Entre los hitos de esta estrategia de innovación pública se destacan:

Transformación Digital: Digitalización integral de trámites y servicios para desburocratizar el Estado.

Diseño de Experiencia: Enfoque de usuario para que las políticas públicas respondan a necesidades reales.

Agilidad Gubernamental: Incorporación de metodologías ágiles y articulación interministerial.

Alianzas Estratégicas: Vinculación con organismos internacionales para el intercambio de mejores prácticas.

Sobre el Laboratorio de Gobierno de Chile

Es un organismo pionero en América Latina dedicado a apoyar a las instituciones estatales en el diseño de políticas y procesos más efectivos. Su metodología se basa en la experimentación y el aprendizaje continuo, principios que Córdoba refuerza con esta visita para consolidar una gestión eficiente, transparente y con impacto social.