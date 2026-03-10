Córdoba Joven firmó un acuerdo con Quality para los grandes shows

La Agencia Córdoba Joven firmó un convenio con la productora que administra Quality Espacio y Quality Arena, con el objetivo de reforzar su presencia en los grandes espectáculos culturales que se realizan en la ciudad de Córdoba.

El acuerdo establece que en los recitales y eventos masivos se instalarán puestos de hidratación, stands institucionales y espacios de participación juvenil, además de la presencia de voluntarios que colaborarán durante cada jornada.

La iniciativa continúa un trabajo conjunto que se viene desarrollando desde 2024, cuando comenzaron a implementarse estas acciones en shows de gran convocatoria.

Durante ese período, la propuesta acompañó recitales de artistas nacionales e internacionales como Luis Miguel, Emilia Mernes y Marco Antonio Solís, donde miles de jóvenes y familias accedieron a agua potable e información sobre programas juveniles.

Las actividades también se realizan junto a organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Cecopar, Asociación Civil Entre Todos y Fundación Saludarte, que aportan voluntarios para promover hábitos saludables y espacios de participación en eventos culturales.

El presidente de la Agencia Córdoba Joven, José Ignacio Scotto, señaló que el convenio busca acompañar a las juventudes en ámbitos de encuentro y recreación, además de fortalecer la articulación entre el sector público y privado en el desarrollo de actividades culturales.