El agro cordobés apuesta a la tecnología y la integración para agregar valor

Un informe elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), con el acompañamiento de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, analizó el estado actual del agregado de valor en el sector agropecuario de la provincia y destacó el rol de la integración productiva y la tecnología para fortalecer el desarrollo territorial.

El estudio, titulado “Agregado de valor agropecuario en Córdoba”, se basa en entrevistas a productores de distintas regiones y escalas productivas, y pone el foco en tres actividades estratégicas: agricultura, ganadería bovina y producción porcina.

El diagnóstico señala que Córdoba es una de las principales provincias productoras del país: lidera la producción nacional de maíz y maní, ocupa el segundo lugar en soja y leche, y el tercero en trigo y stock bovino, consolidando así un fuerte perfil exportador.

Según el informe, uno de los caminos más utilizados para agregar valor es la integración entre agricultura y ganadería, donde los cultivos se utilizan como alimento para el ganado y los subproductos o efluentes se reutilizan para mejorar los rendimientos agrícolas. Esta articulación permite reducir costos, mejorar la eficiencia y aumentar la rentabilidad de los establecimientos.

El documento también destaca la alta adopción de tecnologías en el agro cordobés, como agricultura de precisión, siembra directa, análisis de suelos, trazabilidad animal, genética avanzada y sistemas digitales de gestión productiva.

A esto se suman iniciativas vinculadas a la economía circular, como biodigestores, producción de biogás, bioetanol y reutilización de efluentes, que permiten generar energía, producir fertilizantes y aprovechar subproductos del sistema productivo.

En términos generales, el informe concluye que Córdoba cuenta con un entramado agropecuario sólido y diverso, con un gran potencial para transformar la producción primaria en bienes de mayor valor, generando empleo y fortaleciendo la competitividad de las economías regionales.