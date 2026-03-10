Empieza la vacunación contra la gripe en Córdoba: quiénes deben aplicársela

El miércoles 11 de marzo comenzará en Córdoba la campaña de vacunación antigripal, con la aplicación gratuita de dosis para los grupos considerados de mayor riesgo frente al virus de la influenza.

Según informó el Ministerio de Salud provincial, la campaña alcanzará a niños y niñas de 6 a 24 meses, personas gestantes, puérperas, mayores de 65 años, integrantes del equipo de salud, personal estratégico y personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo.

Las vacunas podrán aplicarse en más de 800 vacunatorios distribuidos en toda la provincia, y desde la cartera sanitaria recomiendan realizar la inmunización antes del invierno, momento en el que aumenta la circulación del virus.

Entre los factores de riesgo se incluyen enfermedades respiratorias crónicas, afecciones cardíacas, obesidad, diabetes, inmunodeficiencias, pacientes oncohematológicos, personas trasplantadas o quienes realizan diálisis por insuficiencia renal crónica.

En el caso de niños y niñas de 6 a 24 meses, quienes reciban la vacuna por primera vez deberán aplicarse dos dosis con un intervalo mínimo de cuatro semanas, mientras que quienes ya fueron vacunados en temporadas anteriores solo necesitarán una dosis anual.

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que circula principalmente en los meses fríos. Sus síntomas más frecuentes son fiebre mayor a 38 grados, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dolor muscular y malestar general.

Si bien la mayoría de las personas se recupera en una o dos semanas, en embarazadas, adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas la infección puede derivar en complicaciones graves, por lo que la vacunación es considerada la principal herramienta de prevención.

Las autoridades sanitarias recordaron además que la vacuna antigripal puede aplicarse junto con otras vacunas del calendario nacional sin inconvenientes.