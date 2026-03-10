Empresas cordobesas destacan en la vidriera productiva de Expoagro

Córdoba participa de una nueva edición de Expoagro, la exposición agroindustrial a cielo abierto más importante del país, que se realiza desde este martes 10 y hasta el jueves 12 en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, la Provincia cuenta con un stand institucional de 1.200 metros cuadrados desde donde exhibe su potencial productivo y acompaña al sector con herramientas de financiamiento, innovación y desarrollo.

Esta es la plataforma para que 12 empresas cordobesas vinculadas a la producción de implementos y maquinaria agrícola muestren al país sus desarrollos.

La feria se ha consolidado como el gran punto de encuentro del sector agroindustrial argentino, donde confluyen las principales marcas de maquinaria agrícola, las últimas innovaciones tecnológicas, insumos estratégicos y soluciones integrales que marcan el pulso del campo.

Durante las jornadas también se desarrollará una nutrida agenda de actividades técnicas, talleres y charlas vinculadas al desarrollo del agro.

Compromiso con la producción

En este contexto, Córdoba reafirma su rol como uno de los motores productivos y exportadores del país, con el desafío de seguir avanzando en el agregado de valor en origen.

Según el informe “Agregado de valor agropecuario en Córdoba”, elaborado por la Agencia innovar y Emprender junto a la Fundación FADA, la provincia viene consolidando avances en la integración de agricultura y ganadería, el desarrollo de bioenergías y la incorporación de certificaciones tecnológicas en los sistemas productivos.

Durante los cuatro días de exposición, funcionarios y técnicos del Ministerio de Bioagroindustria brindarán asesoramiento a productores y visitantes sobre los distintos planes y programas disponibles para los eslabones de la cadena agroindustrial y agroalimentaria.

En tanto, el Banco de Córdoba presentará su cartera de líneas crediticias especiales para seguir acompañando el desarrollo del campo y la agroindustria de Córdoba y la región.

Una vidriera productiva

En el marco de las acciones que se desarrollan dentro de la exposición, estarán presentes dentro del stand del Gobierno de Córdoba doce firmas que son parte del programa que ejecuta el Ministerio de Bioagroindustria “CBA, Vidriera Productiva”, que les brinda la posibilidad a pymes agroindustriales de mostrar todo el potencial de sus regiones y fortalezcan sus canales de comercialización.

Hay representantes de diferentes zonas del territorio cordobés.

Estas firmas participan de la muestra:

Bombas BOL (La Francia): bombas bidireccionales utilizadas para abastecer y descargar tanques estercoleros y cisternas. Mueven líquidos viscosos con un 40% de sólidos y partículas duras de 20mm.

Fragar (Monte Maíz): diseño, fabricación y comercialización de implementos agrícolas y soluciones para el agro. Maquinaria.

Indus Bell (Bell Ville): comederos autoconsumo, acoplados volcadores, talleres rodantes, trailers, acoplados tanques, contenedores de residuos y escombros.

Palto Chipeadoras (San Francisco): Chipeadoras profesionales a tambor horizontal con capacidad para procesar troncos de hasta 200 mm (8”) de diámetro

Metalúrgica Oberto (Villa Valeria): palas cargadoras frontales, grúas hidráulicas de arrastres, equipos de desmonte y forestación como rastrillos, hojas frontales y rolos.

Magal SRL (San Francisco): picadora de forraje para picar alfalfa principalmente, pero también sorgo, maíz, etc. Evita el pisoteo de los animales, lo cual permite en un 50% el rebote.

FR Agro (Marcos Juárez): línea de cuchillas con sistema modular para cosechas, garantizando un corte limpio y menor perdida de material.

Gallara (Córdoba Capital): slat para engorde. Diseñado para las exigencias de los criaderos de cerdos. Es un piso de hormigón armado con resistencia estructural superior contra agentes corrosivos.

BTI Agri (Oncativo): fabricación de maquinaria agrícola de alta tecnología, como sembradoras y fertilizadoras.

Robotical (Colonia Almada): robot “MG3bot”, diseñado para tareas de pulverización y aplicaciones especiales en cultivos intensivos y extensivos. Autónomo, modular y de bajo peso.

Magno Tecnología Láctea (Villa María): equipamientos agrícolas que estandarizan procesos y brindan soluciones para cada etapa de la alimentación y recría: pasteurización, dosificación y suministros.

Metalúrgica VZ (Marcos Juárez): maquinas quebradoras de granos

Gestión del Riesgo Climático

El miércoles 11, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, participará de una actividad organizada por ADIRA (Aseguradores del Interior de la República Argentina), donde se abordarán cuestiones como la sostenibilidad productiva y el papel de las políticas públicas en las coberturas agropecuarias.

Participarán especialistas de distintos ámbitos, además de representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Será a las 13 en el Anfiteatro ArgentINTA.