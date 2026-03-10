Inversión provincial llega a Río Cuarto con obras en dos localidades

En el marco de una agenda de trabajo en el departamento Río Cuarto, el legislador provincial, Juan Manuel Llamosas recorrió las localidades de Las Vertientes y Suco, donde mantuvo audiencias con los funcionarios locales y supervisó las tareas que se desarrollan con financiamiento provincial.

En primer término, en Las Vertientes se concretó la entrega de aportes por 50 millones de pesos al intendente, Javier Girardi, que serán destinados a continuar la obra del polideportivo municipal, que se encuentra en su etapa final; la ampliación de la planta de tratamiento cloacal, además, de la remodelación y ampliación del Centro de Salud donde se proyecta la construcción de tres nuevos consultorios, una sala de internación fría con dos camas y nuevos espacios de atención.

Sobre la jornada, Girardi destacó: “En su anterior visita, el gobernador nos entregó 300 millones de pesos, que fueron destinados a la obra del SUM de la escuela, la ampliación de la Planta de agua potable y también para la ampliación del Centro de Salud. Concretamente, este aporte que nos acerca Juan Manuel Llamosas se destinará a la planta de agua potable”.

“En el Salón de usos Múltiples tanto alumnos de primaria como de secundaria hacen actividades deportivas, pero también está abierto a toda la comunidad. En el Centro de Salud, se empezaron a ampliar las cocheras de ambulancias, la creación de tres consultorios nuevos, y un espacio para dos camas frías de internación”, expresó el intendente y agregó: “En la planta de agua potable vamos ampliar los depósitos, elevarlos a 50 mil litros más para poder cubrir las necesidades”.

“Siempre destaco el trabajo en conjunto con el gobierno provincial, la predisposición y cercanía, porque cuando levanto el teléfono siempre hay alguien que nos da una respuesta”, concluyó el intendente.

Posteriormente, en Suco, junto a la jefa comunal, Flavia Bonelli, Llamosas visitó la obra de la cancha de pádel comunal, los trabajos de remodelación del Club San Lucas y el avance de cordón cuneta que se ejecuta en distintos sectores. Estas iniciativas apuntan a mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos.

“Agradezco al Legislador por la visita, porque siempre está presente para nuestro pueblo, y por sobre todo a la Provincia, ya que todas la obras que están en marcha; como cordón cuneta, la intervención en la cancha deportiva, y la obra grande y anhelada que es recuperar el club San Lucas, no podrían ser posible sin estos aportes”, destacó la mandataria suquense.

Finalmente, por su parte, Llamosas expresó: “Estuvimos recorriendo obras y cumpliendo con el compromiso asumido por el Gobernador Martín Llaryora, llegando a cada rincón de la provincia con obras muy importantes, que son trascendentes, pero también acompañando a las instituciones. Con esta decisión clara que tiene el gobierno provincial, porque sabemos que la obra pública genera progreso, desarrollo y no para, y además genera puestos de trabajo”.

“Luego de recorrer las obras y ver lo avanzadas que están nos llena de satisfacción saber que hay un Estado provincial presente, que trabaja como parte de un mismo equipo con los municipios; así las soluciones llegan más rápido y los recursos se hacen más eficientes”.

Finalmente, el legislador subrayó la importancia de continuar y acompañar el progreso de cada localidad: “Cuando vemos que hay una ausencia de parte del gobierno nacional en la obra pública que es tan necesarias para cada vecino, hay un gobierno provincial, que avanza e invierte en infraestructura, con accesos de rutas, con cordón cuneta, con obras destinadas a la recreación y el deporte, en clubes e instituciones de toda la provincia”.