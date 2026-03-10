La Legislatura modernizó el sistema de trámites para la minería

La Legislatura de Córdoba aprobó una ley que moderniza el procedimiento minero provincial, incorporando herramientas digitales en todas las actuaciones administrativas vinculadas a la actividad.

La iniciativa, impulsada por la legisladora María Victoria Busso, introduce cambios en la Ley 5.436 del Código Minero Provincial, con el objetivo de simplificar los trámites, reducir los tiempos administrativos y fortalecer la seguridad jurídica del sector.

A partir de esta normativa, los expedientes, escritos, presentaciones, notificaciones y registros se gestionarán de manera íntegramente digital, con plena validez legal, equiparando los documentos electrónicos a los procedimientos que antes se realizaban en soporte papel.

La ley también establece el uso obligatorio de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) como sistema de identificación y domicilio administrativo electrónico para quienes intervengan en los procedimientos mineros.

Según indicaron desde el Gobierno provincial, la medida apunta a mejorar la trazabilidad de los procesos, aumentar la transparencia y facilitar el acceso a los trámites vinculados con la actividad minera.

El secretario de Minería del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Gustavo Caranta, destacó que la digitalización permitirá “brindar mayor previsibilidad, transparencia y agilidad, acompañando el crecimiento del sector y generando mejores condiciones para la inversión y el desarrollo sostenible en Córdoba”.

La sesión legislativa fue presidida por el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas, y contó con la presencia de autoridades de la Secretaría de Minería provincial.