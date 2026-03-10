Llaryora llamó a invertir en Argentina ante empresarios en Nueva York

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, participó en Nueva York del encuentro organizado por el Council of the Americas, donde expuso ante inversores internacionales sobre las oportunidades productivas del país y el rol de las provincias en la generación de desarrollo.

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que “es el momento de ponerse la camiseta de Argentina” y remarcó la necesidad de generar condiciones macroeconómicas estables para atraer inversiones.

“La macroeconomía no es un tema menor. Tener la inflación de un país normal y reglas de juego claras es fundamental. Sin ese esquema es imposible que lleguen inversiones”, expresó.

En ese marco, señaló que Argentina es una “tierra de oportunidades”, destacando su potencial agroindustrial, energético y minero, además de las capacidades productivas de las economías regionales.

El gobernador también subrayó la importancia de que dirigentes de distintos espacios políticos participen juntos en este tipo de encuentros internacionales.

“Tenemos que entender que puede haber cambios de gobierno, pero hay políticas que no deben alterarse si queremos generar desarrollo”, afirmó.

Durante su exposición, Llaryora destacó el desempeño económico de Córdoba y recordó que la provincia mantiene superávit fiscal desde hace dos décadas, además de ofrecer seguridad jurídica y reglas claras para el sector privado.

En ese sentido, remarcó que Córdoba cuenta con incentivos propios para atraer inversiones, a los que definió como “RIGI Plus”, que incluyen beneficios impositivos, infraestructura y programas de promoción productiva.

También resaltó el peso de la provincia en el comercio exterior argentino, al señalar que Córdoba es el principal exportador mundial de maní y uno de los mayores productores y exportadores de maíz y soja.

El mandatario consideró además que el potencial productivo podría ampliarse si se redujeran o eliminaran las retenciones a las exportaciones de granos.

En el encuentro también participaron el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y los gobernadores de Chubut, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y Santa Cruz.

La agenda del gobernador incluyó además reuniones con entidades financieras internacionales como JP Morgan y Morgan Stanley, y visitas a centros académicos como Columbia y Cornell Tech.