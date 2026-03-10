Restauran calles tras el paso del temporal en La Falda

La Falda. Tras las torrenciales lluvias y el gran deterioro que sufrieron las calles de La Falda, principalmente las de tierra, ayer cuadrillas del área de Obras Públicas trabajaron para restablecer el estado normal.

"Debido a las fuertes lluvias de los últimos días, algunas calles (especialmente las de tierra) se han visto afectadas, aunque no se reportaron daños ni eventos de gravedad. Solicitamos a vecinos y vecinas circular con extrema precaución y apelamos a la paciencia ante posibles dificultades en la transitabilidad. Agradecemos la colaboración y comprensión de toda la comunidad", informaron desde el municipio.