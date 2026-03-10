UEPC suspendió el paro tras una nueva propuesta salarial del Gobierno

Córdoba. La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) decidió suspender el paro de 24 horas que había sido anunciado para este miércoles 11 de marzo, luego de recibir una nueva propuesta salarial del Gobierno provincial durante un encuentro con el Secretario General de la Gobernación.

Desde el gremio indicaron que el ofrecimiento presentado por el Ejecutivo incorpora algunos de los puntos planteados por la Asamblea Departamental. Ese cambio en la negociación modificó el clima de tensión que predominaba hasta la tarde del lunes, cuando el sindicato mantenía la presión para lograr una mejora respecto de la propuesta anterior, considerada insuficiente por la conducción sindical.

El plan de lucha contemplaba la no concurrencia a las escuelas y una movilización. Sin embargo, la organización había advertido que la medida de fuerza podía levantarse si aparecía una alternativa superadora, escenario que ahora abrió una nueva instancia de debate interno entre los docentes.

Con el documento oficial ya en manos del sindicato, se pondrá en marcha el proceso de análisis en toda la provincia. El primer paso será este martes 10 de marzo a las 14:30, cuando se realice un plenario de secretarios generales para examinar en detalle los alcances de la propuesta salarial.

Entre los principales reclamos del sector se destacan la recomposición del salario frente a la inflación mediante incrementos vinculados al Índice de Precios al Consumidor, el blanqueo de montos no remunerativos, la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente para trabajadores activos y jubilados, y la derogación de la Ley de Equidad Jubilatoria 11.087.

El resultado de las asambleas que se desarrollarán en los próximos días será clave para definir si el conflicto educativo en Córdoba logra encaminarse hacia una solución.