Valle Hermoso lanza un seminario virtual sobre patrimonio religioso

Valle Hermoso. En el marco de las actividades de extensión universitaria, la Universidad Nacional de Córdoba, junto a la Revista Patrimonio Funerario y la Universidad Popular de Valle Hermoso, pondrán en marcha un Seminario de Patrimonio Religioso, una propuesta académica orientada a profundizar el estudio de los espacios sagrados, las tradiciones devocionales y su valor cultural dentro del patrimonio histórico.

La iniciativa comenzará el lunes 16 de marzo de 2026 y se desarrollará en modalidad virtual, lo que permitirá la participación de estudiantes, investigadores, trabajadores de museos, guías turísticos y público interesado desde distintos puntos del país. La propuesta cuenta además con el acompañamiento institucional de la Municipalidad de Valle Hermoso, en la provincia de Córdoba.

Un recorrido integral por el patrimonio religioso

El seminario estará organizado en una serie de módulos temáticos que abordarán distintas dimensiones del patrimonio religioso y cultural. Entre los contenidos previstos se encuentran:

Conceptos y terminología del patrimonio religioso

Religiones y espacios sagrados

Patrimonio y devociones populares

Arquitectura y simbología religiosa

El rol del guía especializado

Calendario litúrgico y festividades

Rutas turísticas y legislación patrimonial

Tecnología, conservación y ética en la preservación

De esta manera, el curso propone un enfoque interdisciplinario que combina historia, antropología, turismo cultural y gestión patrimonial.

Modalidad de cursado y producción final

La capacitación se dictará completamente en línea e incluirá material de estudio en formato PDF, módulos grabados y encuentros prácticos semanales. Como cierre, los participantes deberán realizar un trabajo integrador, que formará parte de una exposición virtual y posterior publicación de los trabajos.

Desde la organización destacaron que el seminario busca fortalecer la formación de quienes trabajan con patrimonio cultural, así como generar herramientas para la interpretación y puesta en valor de los sitios religiosos dentro de circuitos turísticos y educativos.

Beneficios para instituciones

El programa contempla descuentos y bonificaciones especiales para municipios y museos, con el objetivo de incentivar la capacitación de equipos técnicos vinculados a la gestión cultural y patrimonial.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar el formulario de inscripción comunicándose al 351 2150666.

La propuesta se presenta así como una nueva instancia de formación y reflexión sobre el patrimonio religioso, un campo que articula historia, identidad y memoria colectiva dentro del vasto patrimonio cultural argentino.