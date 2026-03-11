Bialet Massé invita a actualizar trámites en el Registro Civil

Bialet Massé. El municipio de Bialet Massé invitó a los vecinos a actualizar sus trámites en el Registro Civil.

"Informamos a la comunidad que a partir del viernes 6 de marzo rigen nuevos valores para trámites de DNI y Pasaporte", dijeron desde el municipio.

DNI

• Nuevos ejemplares (cambio de domicilio, rectificación o adaptación): $10.000

• Trámite express: $26.000

Pasaporte

• Entrega regular: $100.000

• Entrega express: $200.000

• Entrega inmediata: disponible únicamente en aeropuerto

"Desde la Municipalidad de Bialet Massé compartimos esta información para que puedas planificar tus trámites con anticipación y evitar inconvenientes", concluyeron.