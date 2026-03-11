Comienza el ciclo de conferencias gratuitas de la Escuela de Abogados del Estado

La Escuela de Abogados del Estado, dependiente de la Fiscalía de Estado de Córdoba, dará inicio el martes 17 de marzo a su ciclo anual de conferencias gratuitas destinadas a profesionales y estudiantes de todo el país.

La actividad comenzará a las 17 y contará con la participación de Eduardo Avalos, juez de la Cámara Federal de Córdoba; Gabriel Astarloa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral; y Leonardo Massimino, juez de la Cámara Contencioso Administrativa. La moderación estará a cargo de Mariana Boschetto, directora de la institución.

Durante la jornada, Avalos expondrá sobre “Perspectiva de género y empleo público”, Massimino abordará “Los contratos administrativos en el estado actual”, mientras que Astarloa desarrollará el tema “Claves para una gestión eficiente de los abogados del Estado”.

Desde la organización destacaron que el ciclo busca fortalecer la formación y el perfeccionamiento técnico de quienes trabajan en el ámbito público, promoviendo herramientas de gestión y actualización jurídica.

Las conferencias podrán seguirse de manera gratuita a través de los canales oficiales de la Escuela de Abogados del Estado, y la inscripción permanecerá abierta hasta minutos antes del inicio de la actividad.