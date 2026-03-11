Comuna de San Roque: arreglan calles de tierra tras las intensas lluvias

San Roque. Luego de las intensas lluvias registradas en los últimos días, desde la comuna de San Roque se continúan realizando arreglos de calles en distintos sectores. En esta oportunidad, los trabajos se llevan adelante en Barrio Loteo Maggi, con tareas de reparación y reacondicionamiento para mejorar la circulación y el estado de las calles.

"Seguiremos trabajando en cada sector que lo necesite, con el compromiso de brindar soluciones y mejorar la infraestructura para todos los vecinos", dijo el jefe comunal Jorge Bustamante.