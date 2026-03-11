Córdoba Deportes abrió inscripciones para cursos virtuales sobre deporte

La Agencia Córdoba Deportes abrió las inscripciones para una nueva edición de su programa de capacitaciones virtuales, que comenzará el 16 de marzo y está orientado a fortalecer la formación en el ámbito deportivo en toda la provincia.

Los cursos se dictarán a través del Campus Córdoba, la plataforma de formación del Gobierno provincial. Para participar es necesario contar con Ciudadano Digital (CiDi) Nivel 1, mientras que el Nivel 2 será requerido para obtener el certificado al finalizar la capacitación.

La propuesta educativa incluye diversas temáticas vinculadas al deporte y la gestión de instituciones deportivas, con contenidos pensados para dirigentes de clubes, entrenadores, profesores de educación física, deportistas y personas interesadas en el sector.

Entre los cursos disponibles se encuentran Social Media para clubes, Liderazgo y coaching de equipos deportivos, E-sports: diversión sin adicción y Gestión de equipos de trabajo en entornos virtuales, entre otras propuestas.

Para el ciclo de marzo también se abrirán tres capacitaciones específicas: Elaboración y presentación efectiva de proyectos deportivos, Introducción al emprendedorismo deportivo y Monitor recreativo y deportivo. Las inscripciones para estos cursos estarán abiertas hasta el 13 de marzo.

Las capacitaciones tienen duraciones de entre tres y cuatro semanas y el material de estudio se ofrece en formato digital, lo que permite que cada participante organice su cursado con flexibilidad. Para aprobar, los estudiantes deberán completar evaluaciones por módulo y un examen final.

Desde la Agencia Córdoba Deportes destacaron que el programa busca brindar herramientas concretas para el trabajo cotidiano en clubes, instituciones y espacios deportivos, acompañando el crecimiento del deporte en toda la comunidad.