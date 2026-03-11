El altonivel de avenida Vélez Sarsfield ya tiene un 43% de avance

La obra del altonivel sobre avenida Vélez Sarsfield, en el sur de la ciudad de Córdoba, ya registra un avance del 43 por ciento. El proyecto se ejecuta entre el anillo de Circunvalación y la calle Posadas y forma parte de las intervenciones destinadas a mejorar la circulación en uno de los accesos más utilizados hacia el sur provincial.

El viaducto tendrá 607 metros de extensión y contará con dos carriles por sentido de circulación. La obra es ejecutada por la empresa Caminos de las Sierras y su finalización está prevista para fines de 2026.

En el avance de los trabajos ya se completaron los 127 pilotes que sostendrán la estructura, mientras que la construcción de las columnas presenta un 70 por ciento de ejecución. También se colocaron siete dinteles y doce de las 195 vigas previstas para conformar el altonivel.

Las tareas se realizan con grúas de gran porte y equipos especializados, procurando afectar lo menos posible la circulación vehicular en la zona.

En paralelo se avanza en la construcción de rotondas previstas en el proyecto para resolver los cruces y giros, además de la relocalización de servicios.

Cómo funcionará el nuevo altonivel

El objetivo de la obra es separar el tránsito que circula por la Ruta 36 Autovía Córdoba–Río Cuarto del movimiento urbano de los barrios cercanos, entre ellos Villa El Libertador, Coronel Olmedo, Inaudi, Las Huertitas y Comercial.

La estructura elevará la calzada de avenida Vélez Sarsfield y contará con separador central tipo New Jersey y banquinas laterales, conectándose con el intercambiador existente en la Circunvalación y sus ramas de ingreso y egreso.

En la parte inferior del viaducto se construirán calles frentistas y una avenida urbana con dos carriles por sentido, que se extenderá hasta la colectora de Circunvalación.

El proyecto también contempla obras de drenaje, cordones cuneta, conductos, cámaras y sumideros, además de señalización y barreras de defensa para mejorar la seguridad vial.

Actualmente la obra genera unos 150 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.