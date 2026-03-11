La Falda: enseñan a crear contenido visual profesional para redes sociales
La Falda. La Escuela de Oficios Digitales del municipio de La Falda, invitó a sumarse al curso que enseña a crear contenido visual profesional para redes sociales, presentaciones y piezas gráficas para tu emprendimiento o proyecto personal.
Este curso permitirá desarrollar habilidades de diseño utilizando una herramienta simple y potente que hoy utilizan emprendedores, profesionales y empresas para comunicar sus ideas.
Durante el curso se aprenderá:
* fundamentos de diseño visual
* uso estratégico de tipografía y color
* creación de publicaciones para redes sociales
* diseño de flyers y piezas impresas
* diseño de historias y contenido interactivo
* creación de videos cortos para redes
* desarrollo de una identidad visual para tu marca
La duración será de 32 horas y se dictará los días martes y jueves de 15 a 17h, con un costo de 30.000 mil pesos; con modalidad presencial.
La Escuela de Oficios Digitales cuenta con más de 12 profesionales en su staff de docentes calificados.
Preinscripciones en: https://forms.gle/TGztE7achph2kVPn9