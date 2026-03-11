La Falda: enseñan a crear contenido visual profesional para redes sociales

miércoles, 11 de marzo de 2026 · 02:48

Redacción El Diario de Carlos Paz

La Falda. La Escuela de Oficios Digitales del municipio de La Falda, invitó a sumarse al curso que enseña a crear contenido visual profesional para redes sociales, presentaciones y piezas gráficas para tu emprendimiento o proyecto personal.

Este curso permitirá desarrollar habilidades de diseño utilizando una herramienta simple y potente que hoy utilizan emprendedores, profesionales y empresas para comunicar sus ideas.

Durante el curso se aprenderá:

* fundamentos de diseño visual

* uso estratégico de tipografía y color

* creación de publicaciones para redes sociales

* diseño de flyers y piezas impresas

* diseño de historias y contenido interactivo

* creación de videos cortos para redes

* desarrollo de una identidad visual para tu marca

La duración será de 32 horas y se dictará los días martes y jueves de 15 a 17h, con un costo de 30.000 mil pesos; con modalidad presencial.

La Escuela de Oficios Digitales cuenta con más de 12 profesionales en su staff de docentes calificados.

Preinscripciones en: https://forms.gle/TGztE7achph2kVPn9