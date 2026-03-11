Todo listo en Alta Gracia para la 10° edición del Festival Peperina

Alta Gracia. La ciudad de Alta Gracia comienza a palpitar una nueva edición del Festival Peperina, uno de los eventos gastronómicos más importantes de la provincia, que este año celebrará su décima edición.

El festival, que reúne a reconocidos cocineros, productores regionales y emprendedores gastronómicos, se consolidó a lo largo de los años como una de las propuestas más convocantes del calendario turístico y cultural de la ciudad.

En cada edición, el evento ofrece clases de cocina en vivo, degustaciones, feria de productores, food trucks, espectáculos musicales y propuestas para toda la familia, convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes disfrutan de la gastronomía y los sabores regionales.

A lo largo de sus nueve ediciones anteriores, el festival logró posicionar a Alta Gracia como un destino gastronómico dentro de la provincia, atrayendo a miles de visitantes que llegan para conocer nuevas tendencias culinarias y compartir experiencias con chefs invitados.

En los próximos días se conocerán más detalles sobre fechas, invitados y actividades de esta nueva edición que promete volver a reunir a vecinos y turistas en torno a la cocina, la producción local y la identidad cultural.



Fuente: portal Mi Valle