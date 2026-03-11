Valle Hermoso propone caminatas y trekking guiados

Valle Hermoso. Con el objetivo de promover el turismo activo y el contacto con la naturaleza, la Municipalidad de Valle Hermoso presentó un programa de caminatas y trekking guiados que se desarrollará durante el mes de marzo, invitando a vecinos y visitantes a recorrer algunos de los paisajes más característicos de la localidad.

Las actividades comenzarán por la mañana con salidas desde la Oficina de Turismo ubicada sobre Ruta 38, a partir de las 8:00 horas, y estarán coordinadas por guías en distintos circuitos serranos.

El cronograma de caminatas gratuitas incluye recorridos por lugares emblemáticos del entorno natural de Valle Hermoso. El martes 10 de marzo se visitará el Acueducto del Peñón, mientras que el jueves 12 el destino serán las Canteras. La programación continuará el martes 17 con la caminata hacia Olla La Salvadora, el jueves 19 con el recorrido por las Cuevas de la Leona, el martes 24 nuevamente hacia Canteras, y finalizará el jueves 26 de marzo con la Vuelta al Campo Chico.

Además, el municipio organizó propuestas de trekking arancelado para quienes buscan experiencias más exigentes en la montaña. El sábado 21 de marzo se realizará una travesía hacia la Gruta San Antonio, mientras que el lunes 23 el recorrido ascenderá al Cerro La Cruz, dos de los puntos panorámicos más atractivos de la región.

La agenda se completa con una experiencia especial: el domingo 22 de marzo tendrá lugar un trekking nocturno al Peñón del Indio Enamorado, con salida a las 19:00 horas desde la Oficina de Turismo. Para esta actividad se recomienda a los participantes llevar linterna, ya que el recorrido se realizará bajo la luz de la luna y el cielo serrano.

Desde el área de turismo destacaron que estas propuestas buscan fomentar el senderismo responsable y el disfrute del paisaje serrano, al tiempo que ofrecen alternativas recreativas para toda la familia.

Las personas interesadas en participar o solicitar información pueden realizar consultas e inscripciones al teléfono 3548 602226.

Con estas iniciativas, Valle Hermoso continúa consolidando su perfil como destino ideal para el turismo de naturaleza y aventura en el Valle de Punilla, invitando a descubrir sus senderos, miradores y formaciones naturales a través de experiencias guiadas y seguras.