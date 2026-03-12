30 nuevos policías se sumaron a la Departamental Santa María

Santa María. El Departamento de Policía Santa María anunció la incorporación de 30 nuevos efectivos de la última promoción, quienes se sumarán a las tareas operativas para fortalecer la seguridad en distintas localidades de la región.

La presentación de los nuevos agentes se realizó el pasado 10 de marzo bajo la conducción del director de la Departamental, Crio. My. Lic. Héctor Gabriel Villagra, quien destacó que esta incorporación responde a la necesidad de reforzar la presencia policial y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Los efectivos serán distribuidos estratégicamente en la Patrulla Preventiva de distintas zonas jurisdiccionales, con el objetivo de ampliar los operativos de control y prevención del delito en el departamento.

Según se informó, todos los agentes completaron su formación con capacitaciones en violencia de género, atención de emergencias y técnicas de intervención, mientras que algunos también realizaron cursos especializados en manejo de motocicletas.

Además, los nuevos efectivos contarán con byrnas y armas menos letales, herramientas que permiten intervenir en situaciones de riesgo bajo el criterio de uso progresivo de la fuerza, en el marco de una política impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

