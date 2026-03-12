Capilla del Monte se prepara para la tercera edición de Expodeportes

Capilla del Monte. La ciudad de Capilla del Monte será escenario de una nueva jornada dedicada al deporte y la recreación con la llegada de la tercera edición de Expodeportes, un evento pensado para promover la actividad física y el encuentro familiar.

La propuesta se realizará el sábado 21 de marzo a partir de las 16:00 horas en el Balneario Municipal Calabalumba, uno de los espacios naturales más concurridos de la localidad.

Según la convocatoria difundida por la organización, la jornada invitará a vecinos y visitantes a participar y disfrutar en familia de diversas actividades deportivas y recreativas. El evento busca mostrar la variedad de disciplinas que se practican en la ciudad, además de fomentar hábitos saludables y el contacto con el deporte en un entorno natural.

Expodeportes se ha consolidado en los últimos años como un punto de encuentro para clubes, instituciones deportivas y aficionados, quienes podrán compartir experiencias, realizar demostraciones y acercar nuevas propuestas a la comunidad.

Desde la organización destacaron que la iniciativa está abierta a personas de todas las edades, con actividades pensadas tanto para quienes practican deportes habitualmente como para quienes desean iniciarse en alguna disciplina.

Con entrada libre y un ambiente pensado para disfrutar al aire libre, la tercera edición de Expodeportes promete una tarde de deporte, recreación y vida saludable en Capilla del Monte.

