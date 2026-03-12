Después de 14 años de conflicto, comienzan a cerrar “La Mole” en Córdoba

Este jueves comenzaron en la ciudad de Córdoba las obras de cerramiento del edificio abandonado conocido como “La Mole”, ubicado en la esquina de Bulevar San Juan y San José de Calasanz, en pleno centro.

La medida había sido anunciada por el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, luego de los operativos realizados por la Policía de Córdoba durante la madrugada del miércoles en el interior del inmueble.

En ese procedimiento diecinueve personas fueron retiradas voluntariamente del lugar, entre ellas una joven de 17 años que se encontraba dentro del edificio.

Durante la jornada de este jueves comenzaron las tareas de limpieza, retiro de escombros y preparación del material, con el objetivo de construir un muro de bloques que cierre completamente el perímetro del edificio.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la decisión se tomó por razones de seguridad pública, mientras continúa la situación judicial de la obra privada, que lleva 14 años sin resolverse.

El ministro Quinteros indicó además que los costos del cerramiento serán trasladados a los privados responsables del edificio.